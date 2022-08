Am 8. August 1992 erlebte die deutsche Leichtathletik eine Sternstunde. Hochspringerin Heike Henkel und 5000-Meter-Läufer Dieter Baumann gewannen in Barcelona innerhalb von 15 Minuten Olympiagold. Beide starteten als Mitfavoriten. Henkel wurde ein Jahr zuvor in Tokio Weltmeisterin und 1990 in Split Europameisterin. Baumann gewann bereits 1988 in Seoul Olympiasilber und war bei der Konkurrenz aus Afrika vor allem wegen seines starken Schlussspurts gefürchtet.

Doch das olympische Finale wurde für Henkel zur Zitterpartie. Zweimal scheiterte die Kielerin an 1,97 Metern. Im Falle eines dritten Fehlversuchs wäre sie ohne Medaille geblieben. Aber Henkel überwand nicht nur die 1,97 Meter sondern auch alle weiteren Höhen bis einschließlich 2,02 Meter: Gold für die Favoritin.

Fast gleichzeitig machte auch Baumann seinen Gold-Traum wahr. Eingangs der Zielgeraden schien der Schwabe schon abgeschlagen, setzte dann aber zu seinem berühmten Endspurt an und lief vor dem Kenianer Paul Bitok zum Olympiasieg. Sowohl Henkel als auch Baumann wurden schließlich 1992 zu Deutschlands Sportlern des Jahres gewählt.

Henkel bekam Anfang 1994 ihr erstes Kind. Anschließend kehrte sie zum Leistungssport zurück, kam aber nicht mehr ganz an ihre alten Erfolge heran. Baumann wurde 1999 positiv auf Nandrolon gewechselt. Er konnte nachweisen, dass sich der Wirkstoff in seiner Zahnpasta befand. Um eine Sperre kam er aber nicht herum. Er bestreitet bis heute, gedopt zu haben.

