Das war in der Geschichte des alpinen Skiweltcups einzigartig: Am 21. Dezember 1998 gelang den österreichischen Herren am Patscherkofel in Innsbruck ein unglaublicher Neunfachsieg.

Den Sieg im Super-G sicherte sich Hermann Maier mit 76 Hundertstelsekunden Vorsprung auf seinen Landsmann und Fast-Namensvetter Christian Mayer. Dahinter rundeten Fritz Strobl, Stephan Eberharter, Rainer Salzgeber, Hans Knauß, Patrick Wirth, Andreas Schifferer und Werner Franz das ÖSV-Traumergebnis ab.

Das Geheimnis des Erfolgs entpuppte sich als überraschend einfach. "Alpinchef Hans Pum hat uns damals gesagt, dass die anderen alle schon mit dem Kopf bei Weihnachten sind und wir nochmal Gas geben sollen. Diese Worte haben wir offenbar befolgt", verriet Maier.

"Super, dass ich das Feld bei diesem historischen Ereignis anführen durfte. So wie es ausschaut, wird das eine einzigartige, nicht mehr zu erreichende Sache bleiben", zeigte sich der Doppel-Olympiasieger von Nagano zufrieden.

Hermann Maier Fotocredit: Imago

