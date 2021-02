Es gewann Johannes Rydzek vor Eric Frenzel und Björn Kircheisen. Fabian Rießle belegte den vierten Rang. Schon nach dem Springen deutete sich der Coup an, als Frenzel vor Rydzek führte und auch Rießle und Kircheisen in Schlagdistanz lagen. In der Spur spielte das DSV-Quartett seine Stärke aus und ließ der Konkurrenz keine Chance.