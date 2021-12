Es war ein Meilenstein in der Geschichte des Skispringens. Am 10. Dezember 1988 gewann Jan Boklöv zum ersten Mal ein Springen im V-Stil. In Lake Placid verwies er den Österreicher Ernst Vettori und Pekka Suorsa aus Finnland auf die Ränge zwei und drei.

Die "Erfindung" des heute selbstverständlichen Sprungstils sei purer Zufall gewesen, verriet Boklöv gegenüber dem "Kölner Express". Während eines Trainingssprungs in Falun erwischte der Schwede eine Windböe und spreizte die Skier, um nicht zu stürzen. Und plötzlich trieb es ihn weit nach unten.

Ad

Boklöv machte sofort den Test, und jedes Mal flog er im neuen Stil mehrere Meter weiter als im Parallelstil. "Ich spürte sofort, dass man mit diesem Stil besser auf dem Luftpolster liegt", zitiert der "Express" ihn.

Special Kein Tag wie jeder andere: Messi stellt unglaublichen Torrekord auf GESTERN AM 23:28

Doch was Boklöv an Weite heraussprang, verlor er wieder über die Haltungsnoten. Zum damaligen Zeitpunkt war vorgeschrieben, dass die Skier parallel zueinander geführt werden müssen. Entsprechend niedrig fiel die Bewertung durch die Punktrichter aus. Doch der Weitenvorteil durch die neue Technik blieb von der Konkurrenz nicht unbemerkt. Immer mehr Athleten eigneten sich den V-Stil an. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es keine Punktabzüge mehr.

Zu diesem Zeitpunkt war Boklöv in der sportlichen Zweitklassigkeit verschwunden. Nachdem alle die neue Technik beherrschten, fiel sein Vorteil wieder weg, und er konnte nicht mit den Besten mithalten. Das ändert allerdings nichts daran, dass der Schwede quasi aus Versehen eine Sportart revolutioniert hat.

Jan Boklöv in Falun Fotocredit: SID

Special Kein Tag wie jeder andere: Das Wunder von der Weser 07/12/2021 AM 23:20