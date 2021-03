Nur wenige Weltrekorde in der Leichtathletik überdauern 32 Jahre, inbesondere nicht in den Männerdisziplinen. Doch die Hallen-Bestmarke, die Javier Sotomayor am 4. März 1989 im Hochsprung aufstellte, hat nun schon mehrere Generationen von Top-Springern verzweifeln lassen.