Am 10. Februar 2018 feierte Team Deutschland einen nahezu perfekten Start in die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang. Zunächst sicherte sich Biathletin Laura Dahlmeier die Goldmedaille im Sprint. Nur wenige Stunden später triumphierte Andreas Wellinger im Skispringen von der Normalschanze.

Dahlmeier blieb als eine von nur drei Starterinnen bei schwierigen Windverhältnissen fehlerfrei, spielte zudem ihre Stärke in der Loipe aus. Nach 7,5 Kilometern lag die Garmisch-Partenkirchenerin 23,8 Sekunden vor der Norwegerin Marte Olsbu. Bronze gewann Veronika Vitkova aus Tschechien.

"Ich bin so glücklich, es war das perfekte Rennen", sagte Dahlmeier anschließend: "Ich habe so lange auf diesen Tag hingefiebert und -gearbeitet, mein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Das Gefühl ist unbeschreiblich."