Es war der bis zu diesem Zeitpunkt größte Erfolg in ihrer Karriere. Am 6. Oktober 2019 gewann Malaika Mihambo bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha die Goldmedaille im Weitsprung.

Die Europameisterin von 2018 ging als große Favoritin in den Wettkampf. In der gesamten Freiluftsaison hatte sie jeden Wettkampf gewonnen, bei dem sie antrat, die meisten davon souverän.

Doch der Start ins Finale verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Im ersten Versuch sprang sie weit vor dem Brett ab und landete schon mit 6,52 Metern. Der zweite war ungültig. Der dritte Versuch war daher von großer Bedeutung, da sogar die Teilnahme am Endkampf der besten Acht in Gefahr war.

Und der damals 25-Jährigen gelang ein Traumversuch: 7,30 Meter, Weltjahresbestleistung und gleichzeitig der Sprung auf Rang zwei der ewigen deutschen Bestenliste. Nur die zweimalige Olympiasiegerin Heike Drechsler flog aus nationaler Sicht noch weiter.

"7,30 m sind wow, Weltmeisterin zu sein ist auch einfach wow. Mir fehlen die Worte", sagte Mihambo im Interview in der "ARD".

Am Jahresende wurde sie zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gewählt. 2021 krönte sie ihre Karriere vorerst mit der Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio.

Malaika Mihambo - Leichtathletik-WM 2019 in Doha Fotocredit: Getty Images

