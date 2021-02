Am 19. Februar 2017 schrieb Laura Dahlmeier Biathlon-Geschichte. Die Deutsche gewann die Goldmedaille im Massenstart bei der WM im österreichischen Hochfilzen. Das war gleichbedeutend mit der elften WM-Medaille im elften WM-Rennen hintereinander.

Los ging es bei den Titelkämpfen 2016 am Holmenkollen in Oslo: Bei fünf Starts sicherte sich Dahlmeier fünf Medaillen: Gold in der Verfolgung, Silber im Massenstart und Bronze im Sprint, im klassischen Einzelrennen über 15 Kilometer und mit der Staffel.