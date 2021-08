Es galt als eine der größten Überraschungen bei den Olympischen Spielen in Athen, war es rückblickend betrachtet aber nur bedingt. Am 27. August 2004 musste sich das Team der USA im Halbfinale des Basketball-Turniers Argentinien mit 81:89 geschlagen geben.

Die Niederlage war nur deshalb bedingt überraschend, weil das sogenannte Dreamteam beim Turnier in Athen gleich auf mehrere Stars verzichtete. Unter anderem suchte man Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Kevin Garnett oder Ray Allen im Kader der US-Boys vergebens.

Nichtsdestotrotz war die US-Auswahl um LeBron James und Carmelo Anthony immer noch erlesen und ging als Favorit in das Turnier. Doch schon in der Vorrunde hatte man Probleme, überstand die Gruppenphase gerade so als Vierter.

Nachdem man sich in einem packenden Match im Viertelfinale gegen Mitfavorit Spanien mit 102:94 durchsetzte, folgte schließlich das Aus gegen Argentinien. Manu Ginóbili erzielte alleine 29 Punkte für die Südamerikaner. Die US-Boys konnten sich nach einem Erfolg gegen Litauen immerhin noch mit Bronze trösten. Argentinien wurde nach einem Finalsieg gegen Italien Olympiasieger.

