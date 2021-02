Es war eine der größten Sensationen bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Am 17. Februar gewann die Tschechin Ester Ledecka die Goldmedaille im Super-G.

Das Besondere: Ledecka ist eigentlich Snowboarderin, erfüllte sich schon mit dem Start in den Alpinrennen einen Traum. Doch im Ziel lag sie eine Hundertstel vor Sotschi-Olympiasiegerin Anna Veith aus Österreich. Bronze ging an die Liechtensteinerin Tina Weirather.

Ledecka glaubte zunächst an einen Fehler an der Anzeigetafel. "Ich war sehr überrascht. Ich dachte, die Zeit ist falsch, die werden sie in einigen Sekunden korrigieren“, verriet sie.