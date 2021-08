Es war die Wachablösung an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Am 18. August 2008 wurde der Spanier Rafael Nadal erstmals zur Nummer eins des Rankings. Der damals 22-Jährige übernahm die Führung vom Schweizer Roger Federer, der zuvor 237 Wochen in Folge den Thron innehatte.

Der Aufstieg zum Weltranglisten-Ersten war die Krönung eines nahezu perfekten Sommers Nadals. Zunächst sicherte er sich fast schon standesgemäß seinen vierten Titel bei den French Open in Serie, ohne im gesamten Turnierverlauf auch nur einen einzigen Satz abzugeben.

Es folgte in einem unvergessenen Endspiel gegen Federer der Wimbledon-Triumph. Sein erster Sieg bei den "All England Championships" hatte für Nadal einen fast noch größeren Stellenwert als der Erfolg ihn Paris. Der Iberer bewies damit endgültig, dass er auch auf Rasen zu den Allerbesten zählt.

Schließlich sicherte sich Nadal als erster und bislang einziger Tennisspieler aus Spanien Gold im Herren-Einzel bei Olympischen Spielen. Im Finale von Peking am 17. August schlug er den Chilenen Fernando Gonzales mit 6:3, 7:6, (7:2) und 6:3. Im einen Tag später veröffentlichten Ranking stand Nadal erstmals ganz oben. Nadal sollte das Jahr 2008 als Erster beenden.

Rafael Nadal bei den Olympischen Spielen in Peking Fotocredit: Eurosport

