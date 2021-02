Es war sein endgültiger Durchbruch in die Weltspitze. Am 26. Februar 2015 wurde Severin Freund im schwedischen Falun Weltmeister von der Großschanze.

Bis zu diesem Zeitpunkt haftete dem Rastbüchler in der Öffentlichkeit etwas der Makel an, seine starken Weltcupleistungen zum Saisonhöhepunkt nicht abzurufen. Das war nicht ganz verdient, immerhin war Freund damals amtierender Skiflug-Weltmeister und hatte maßgeblichen Anteil am Olympiasieg der DSV-Adler 2014 in Sotschi im Teamspringen. Zu einer Einzelmedaille bei Olympia oder der Nordischen Ski WM oder einem Top-Ergebnis bei der Vierschanzentournee hatte es allerdings noch nicht gereicht.