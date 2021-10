Gemeinsam haben sie 30 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen. Am 22. Oktober 2001 haben sich Steffi Graf und André Agassi das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand im kleinen Kreis in Las Vegas statt. Das Brautpaar legte heimlich den geplanten Termin vor, um einen großen Medienrummel zu vermeiden.

Agassi und Graf machten im September 1999 ihre Beziehung öffentlich. Zuvor hatte der US-Amerikaner eine gescheiterte Ehe mit Schauspielerin Brooke Shields hinter sich.

Anschließend betonte er, nie wieder heiraten zu wollen, trat dann aber mit Graf doch vor dem Traualtar. "Wir sind seelenverwandt. Man kann sich einfach in die Stimmungen des anderen versetzen, in die Hochs und Tiefs", wird die Deutsche in der "RPO" zitiert.

Special Kein Tag wie jeder andere: Die Kokain-Affäre um Christoph Daum GESTERN AM 22:31

"Wir haben eine gesunde Beziehung, wir haben viel gemeinsam. Zum Beispiel Dinge ordentlich zu machen, wir lieben es, uns um Details zu kümmern", fügte Agassi hinzu. Die Zeit scheint den beiden recht zu geben. Graf und Agassi sind inzwischen seit 19 Jahren verheiratet.

Steffi Graf und Andre Agassi Fotocredit: SID

Special Kein Tag wie jeder andere: Als der FC Bayern ein 4:1 verspielte GESTERN AM 23:01