Ausgerechnet zum 50. Geburtstag der Vierschanzentournee gelang der erste "Grand Slam". Sven Hannawald gewann am 6. Januar 2002 das Skispringen in Bischofshofen und damit als erster Springer überhaupt alle vier Wettbewerbe innerhalb einer Saison.

Der Triumphzug des damals 28-Jährigen war der Höhepunkt eines Skisprung-Booms in Deutschland, der mit den Erfolgen von Martin Schmitt 1999 begann. Nach seinen Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen deklassierte Hannawald am Bergisel in Innsbruck das Feld, lag 23 Punkte vor dem zweitplatzierten Adam Malysz aus Polen.

Schon mit dem ersten Durchgang und starken 139 Metern in Bischofshofen war der Tournee-Gesamtsieg Hannawald quasi nicht mehr zu nehmen. Im Finale folgten noch einmal 131,5 Meter – vierter Tagessieg im vierten Tourneespringen. Hannawald stieg zum Star in Deutschland auf und wurde schließlich zu Deutschlands Sportler des Jahres 2002 gewählt.

"Dass ich geschafft habe, woran sich ganze Generationen von Skispringern die Zähne ausgebissen haben, macht mich unheimlich stolz", gab der gebürtige Sachse nach dem Wettbewerb zu. 16 Jahre später tat es ihm Kamil Stoch aus Polen gleich und gewann ebenfalls alle vier Springen der Tournee innerhalb einer Saison. In der Saison darauf gelang dem Japaner Ryoyu Kobayashi das gleiche Kunststück.

