Am 8. November 1970 wurde ein Rekord in der NFL aufgestellt, der 43 Jahre lang Bestand haben sollte: Kicker Tom Dempsey von den New Orleans Saints erzielte das entscheidende Field Goal aus einer Entfernung von 63 Yards (~57,60m).

Zwei Sekunden vor Schluss lagen die Saints gegen die Detroit Lions mit 16:17 zurück, ohne die Mittellinie überquert zu haben. Dempsey trat zum Field-Goal-Versuch an, überbot den alten Rekord um stolze sieben Yards und sicherte sich seinen Platz in den NFL-Geschichtsbüchern.

Ad

Herausragend ist Dempseys Leistung auch deshalb, weil er auf der rechten Seite mit einer Körperbehinderung geboren wurde. Sein rechter Fuß war nur halb so lang wie sein linker, und er hatte auf der rechten Seite keine Zehen. Ein speziell für ihn angefertigter Schuh mit flacher Oberseite unterstützte ihn im Spiel.

Special Kein Tag wie jeder andere: Magic Johnson enthüllt HIV-Erkrankung GESTERN AM 23:36

Erst am 8. Dezember 2013 wurde Dempseys Marke überboten. Matt Prater von den Denver Broncos traf gegen die Tennessee Titans aus 64 Yards (~58,52m). Von den fünf Bestmarken wurden gleich vier in Denver erzielt. Die dünne Höhenluft in der Hauptstadt Colorado gilt als Vorteil für die Kicker.

Dempsey starb am 4. April 2020 im Alter von 73 Jahren während der Corona-Pandemie an der Viruserkrankung COVID-19.

Special Kein Tag wie jeder andere: Der höchste Sieg der Champions-League-Historie 05/11/2021 AM 22:59