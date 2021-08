Das gab es in der Bundesliga nie wieder. Am 17. August 1977 schoss der Kölner Dieter Müller sechs Tore in einer Partie. Die Geißböcke bezwangen Werder Bremen mit 7:2.

Müller begann das Match mit einem lupenreinen Hattrick. Nach 32 Minuten hatte der gebürtige Offenbacher den FC mit 3:0 in Führung gebracht.

Noch vor der Pause verkürzte Per Röntved für Bremen auf 1:3, aber in der 52. und 73. Minute legte Müller nach. Nachdem Uwe Bracht das zweite Tor für Werder schoss, und Heinz Flohe in der 85. Minute auf 6:2 für Köln erhöhte, war es nur Augenblicke später Müller, der für den Endstand sorgte.

"Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, acht oder zehn Tore zu schießen, hätte ich das auch gemacht. Ich war damals einfach besessen", verriet Müller im Interview mit "11Freunde.de". Der heute 61-Jährige kann selbst schwer erklären, woher sein "Torriecher" kam.

"Entweder man hat diese Begabung Tore zu schießen, oder man hat sie nicht", sagte er. "Und natürlich habe ich auch deshalb so häufig eingenetzt, weil ich fantastische Mitspieler hatte. Wenn du solche Typen hast, mit so einem Gefühl für den richtigen Moment, den richtigen Pass, die richtige Flanke – dann brauchst du als Stürmer nur noch an der richtigen Stelle zu stehen."

Dieter Müller Fotocredit: Eurosport

