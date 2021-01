Es war der krönende Abschluss eines nahezu perfekten Wochenendes für die deutschen Damen. Bereits zuvor hatte Kati Wilhelm Erfolge in Sprint und Verfolgung gefeiert, in der zudem alle deutschen Damen unter die besten Elf kamen.

Die Wettkämpfe in Antholz sollten aber noch aus einem anderen Grund in die Geschichte des deutschen Biathlonsports eingehen. Eine ganz Große machte erstmals im Weltcup auf sich aufmerksam. Die damals 18-Jährige Magdalena Neuner lief erstmals in ihrer Karriere in die Weltcuppunkte.