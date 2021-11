Vor 60 Jahren wurde in der NBA ein Rekord aufgestellt, der noch heute gültig ist. Am 24. November 1960 gelangen Wilt Chamberlain von den Philadelphia Warriors im Spiel gegen die Boston Celtics unglaubliche 55 Rebounds.

Dass er die Bestmarke ausgerechnet im Spiel gegen die Celtics brach, machte den Erfolg für den 2,14-Meter-Riesen Chamberlain perfekt. Denn der ehemalige Rekordhalter stand ebenfalls auf dem Platz. Bostons Bill Russell hatte erst im Februar des gleichen Jahres die Marke auf 51 Rebounds gesteigert.

"The Big Dipper" Chamberlain, so genannt, weil er beim Einlauf ins Stadion immer etwas in die Knie gehen musste, war einer der herausragenden Spieler der 1960er Jahre. Mit insgesamt 31.419 Punkten steht der US-Amerikaner immer noch auf Rang sieben der ewigen NBA-Scorerliste (Stand November 2020).

Die Punkteausbeute gelang ihm in gerade einmal 13 Spielzeiten. Alle vor ihm platzierten - bis auf Michael Jordan (15 Saisons) - waren mindestens 19 Jahre in der NBA aktiv.

