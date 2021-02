Am 23. Februar 2008 setzte sich IBF-Weltmeister Wladimir Klitschko im New Yorker Madison Square Garden gegen den damals amtierenden WBO-Champion Sultan Ibragimow durch. Der Ukrainer wurde damit der erste gemeinsame Boxweltmeister beider Verbände seit 1999.

Das habe am Gegner gelegen, betonte Klitschko. "Ibragimow hat sich zurückgehalten und kaum angegriffen", so der damals 31-Jährige. "Aber was zählt ist das Ergebnis."