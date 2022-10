Es ist einer der großen Klassiker im Fußball. Länderspiele zwischen Deutschland und England sind fast immer etwas Besonderes. Das gilt auch für das WM-Qualifikationsspiel am 7. Oktober 2000, dem letzten Spiel im alten Wembley-Stadion vor dessen Abriss. Die Engländer wollten sich gebührend von der alten Erfolgsstätte verabschieden. Doch daraus wurde nichts.

Ausgerechnet Dietmar Hamann, damals in Liverpool unter Vertrag, schoss das letzte Tor im alten Wembley. Bereits in der 14. Minute erzielte der damals 27-Jährige den Treffer zum 1:0 Endstand aus deutscher Sicht.

Ad

An den Gastgebern nage die Niederlage immer noch, wie Hamann im Interview mit der "Welt" berichtet: "Es stört sie, dass damals ausgerechnet wir Deutschen im alten Wembley den letzten Sieg errungen haben. Das tut ihnen weh."

Special Kein Tag wie jeder andere: Mihambo fliegt zu Traumweite und Gold UPDATE GESTERN UM 22:45 UHR

Eine denkwürdige Revanche gelang den Engländern dafür knapp ein Jahr später, als sie am 1. September 2001 das Qualifikationsspiel in München mit 5:1 für sich entschieden. Am Ende qualifizierten sich beide Mannschaften für die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea, wo sie jeweils dem späteren Weltmeister Brasilien unterlagen: England im Viertelfinale und Deutschland im Endspiel.

Special Kein Tag wie jeder andere: Laudas erster WM-Titel UPDATE 04/10/2022 UM 21:59 UHR