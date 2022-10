Er war eine echte Handball-Legende. Am 4. Oktober 2012 starb Erhard "Sepp" Wunderlich im Alter von 55 Jahren an Krebs.

"Ich war sehr geschockt, als ich das gehört habe", sagte Heiner Brand, wie Wunderlich ebenfalls Teil der Weltmeistermannschaft von 1978. "Sepp war im Angriff das größte Talent, das wir je in Deutschland hatten. Er besaß ein unglaubliches Potenzial."

Beim WM-Titel der Bundesrepublik in Dänemark war Wunderlich mit 21 Jahren jüngster Spieler im Kader. Mit dem VfL Gummersbach holte der Augsburger alle nationalen Titel, gewann zudem 1983 den Europapokal der Landesmeister und zweimal den Pokal der Pokalsieger. 1999 wurde er zu Deutschlands Handballer des Jahrhunderts gewählt.

Richtig tief saß der Frust aus sportlicher Sicht nur einmal, als man aufgrund des Boykotts die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau verpasste. Los Angeles 1984 wurde daher zum Großen Ziel für Wunderlich und seine Teamkollegen. Dort musste man sich erst im Finale Jugoslawien in einem packenden Krimi mit 17:18 beugen und gewann die Silbermedaille.

