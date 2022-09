Aus heutiger Sicht schier undenkbar, im Jahr 1960 goldene Realität: Bei Olympia geht Gold nicht nur über die 100 Meter sondern auch noch in der Sprintstaffel an Deutschland.

Es war das erste und bisher einzige Mal, dass eine deutsche Männerstaffel die Olympische Goldmedaille über 4x100 in der Leichtathletik gewann. Am 8. September 1960 siegten Bernd Cullmann, Armin Hary, Walter Mahlendorf und Martin Lauer bei den Spielen in Rom.

Das DLV-Quartett ging als Medaillenkandidat ins Rennen. Hary war schließlich Tage zuvor schon Olympiasieger im Einzel über 100 Meter geworden. Top-Favoriten waren aber die Sprinter der USA. Doch schon im Vorlauf ließ die deutsche Staffel mit neuem Weltrekord von 39,5 Sekunden aufhorchen.

Dann das Finale, die USA haben die Innenbahn, Deutschland Bahn fünf: Cullmann und Hary laufen auf den ersten beiden Positionen einen Vorsprung für die deutsche Staffel heraus. Doch die USA haben mit 200-Meter-Weltrekordler Stone Johnson und dem Olympiazweiten über 100 Meter, Dave Sim, ihre beiden stärksten Läufer auf den Positionen drei und vier.

Tatsächlich können Mahlendorf und Hürden-Spezialist Lauer den Vorsprung nicht ganz halten. Die Staffel der USA überquert in neuer Weltrekordzeit von 39,4 Sekunden als Erste die Ziellinie. Die Deutschen bestätigten noch einmal ihre 39,5 Sekunden aus dem Vorlauf.

Doch aus der Silbermedaille für Deutschland wird noch Gold: Ray Norton, der zweite Läufer der USA, hatte die Wechselmarke überlaufen. Die Staffel wurde disqualifiziert und Deutschland zum Olympiasieger.

Geehrt wurde das Quartett im Olympiastadion zu den Klängen von Beethovens "Ode an die Freude" - ein Kompromiss im Streit von BRD und DDR über die Hymnen-Frage für das gesamtdeutsche Team.

Olympia in Rom 1960: Die Gold-Staffel mit Lauer, Mahelndorf, Hary, Cullmann Fotocredit: Imago

