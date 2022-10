Es war ein ganz besonderer Moment in der Geschichte des deutschen Frauenfußballs. Am 12. Oktober 2003 wurde die damals von Tina Theune-Meyer trainierte Mannschaft zum ersten Mal Weltmeister.

Die DFB-Auswahl spazierte durch die Vorrunde. Kanada wurde mit 4:1, Japan mit 3:0 und der Außenseiter aus Argentinien mit 6:1 geschlagen. Gar 7:1 ging das Viertelfinale gegen Russland aus. Die größte Überraschung gelang der Mannschaft aber im Halbfinale, als man den Gastgeber und Topfavoriten aus den USA überraschend deutlich mit 3:0 besiegte.

Im Endspiel in Carson bekam es Deutschland mit Schweden zu tun. Kurz vor der Halbzeitpause gingen die Skandinavierinnen durch Hanna Ljungberg mit 1:0 in Führung. Maren Meinert gelang unmittelbar mit Beginn der zweiten 45 Minuten der Ausgleich. Nach 90 Minuten stand es noch 1:1. Es ging in die Verlängerung.

Dann schlug die Stunde von Nia Künzer, die erst in der 88. Minute eingewechselt wurde. Sie verwandelte einen Kopfball von Renate Lingor in der 98. Minute zum 2:1 für Deutschland. Damals galt noch die Regel des Golden Goals - das Spiel war beendet und Deutschland Weltmeister.

Es war das zweite Mal hintereinander, dass die deutschen Damen ein großes Finale durch Golden Goal gewannen und eine erstaunliche Duplizität der Ereignisse. Bei der EM 2001 traf Claudia Müller ebenfalls im Endspiel gegen Schweden und ebenfalls in der 98. Minute zum Sieg.

