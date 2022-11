Es war einer der größten Momente in der Karriere von Dirk Nowitzki. Am 12. November 2014 erzielte der Würzburger 23 Zähler beim Sieg seiner Dallas Mavericks gegen die Sacramento Kings und wurde damit zum erfolgreichsten Korbjäger in der NBA, der nicht in den USA geboren wurde.

Mit 26.953 Punkten überbot Nowitzki die Marke des gebürtigen Nigerianers Hakeem Olajuwon (26946). "The Dream zu überholen, ist unglaublich. Es ist eine große Ehre, ich war ein riesiger Fan von ihm in den 90ern", sagte Nowitzki nach seinem Rekord.

"Es fühlt sich unwirklich an, von all den Namen umgeben zu sein, die für dieses Spiel so viel bedeuten. Es war ein wirklich spezieller Moment, das vor meinen Fans zu schaffen."

Insgesamt brachte es Nowitzki in seiner Karriere auf 31.560 Zähler. Damit ist er aktuell die Nummer sechs der NBA-Geschichte und der einzige Spieler in den Top Ten, der nicht aus den USA stammt.

