Er führte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu je einem Welt- und einem Europameistertitel und ist damit der bislang einzige Bundestrainer, unter dem das DFB-Team beide großen Titel gewann. Am 15. November 1978 saß Helmut Schön zum letzten Mal als Trainer auf der deutschen Bank.

Schön war vor allem in seinen Anfangsjahren als Chefcoach nicht unumstritten, galt als zu dünnhäutig, um das schwierige Amt zu übernehmen. Aber der gebürtige Dresdner belehrte die Kritiker eines Besseren. Unter seiner Führung zog die DFB-Mannschaft in vier große Endspiele ein, gewann die Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland und die Europameisterschaft 1972 in Belgien.

Der Abschied vom "Mann mit der Mütze" verlief allerdings nicht wie geplant. Das Freundschaftsspiel gegen Ungarn im Frankfurter Waldstadion musste wegen dichter Nebelschwaden beim Stand von 0:0 nach 60 Minuten abgebrochen werden.

Schön gehört zum illustren Kreis der Fußball-Trainer, zu deren Ehren ein Lied komponiert wurde. Zu seinem Rücktritt vom Amt des Bundestrainers entstand Udo Jürgens‘ Song "Der Mann mit der Mütze". Er verstarb am 23. Februar 1996 im Alter von 80 Jahren.

Helmut Schön Fotocredit: SID

