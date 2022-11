Am 17. November 1993 bestritt DFB-Kapitän Lothar Matthäus sein 104. Länderspiel. Es war ein historischer Moment in der Karriere des Weltmeisters von 1990. Denn Matthäus überholte damit Franz Beckenbauer und wurde zu Deutschlands Rekord-Nationalspieler im Fußball.

Das Duell gegen die Selecao entschied die DFB-Auswahl mit 2:1 für sich. Die Tore für Deutschland schossen Andreas Möller in der 38. und Guido Buchwald in der 41. Minute.

Lothar Matthäus wurde am 21. März 1961 in Erlangen geboren. Die Bundesliga-Karriere des Franken begann 1979 bei Borussia Mönchengladbach, ehe er 1984 zu Bayern München wechselte. Weitere vier Jahre später wagte er den Sprung in die Serie A zu Inter Mailand, 1992 kehrte er zu den Bayern zurück.

In der DFB-Elf kam der Youngster während der EM 1980 erstmals zum Einsatz, im Gruppenspiel gegen die Niederlande wurde er von Trainer Jupp Derwall für Bernhard Dietz eingewechselt. Zehn Jahre später führte er Deutschland bei der WM 1990 in Italien zum Titel.

Matthäus setzte seine Karriere in der Nationalmannschaft noch bis zum Jahr 2000 und brachte es in 20 Jahren auf insgesamt 150 Einsätze und 23 Tore. Damit ist er bis heute Rekordhalter vor Miroslav Klose, der 137 Mal im DFB-Trikot auflief.

