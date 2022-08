Es war der Auftakt zu einer unglaublichen Siegesserie. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München gewann der Schwimmer Mark Spitz sieben Goldmedaillen. Am 28. August sicherte er sich die ersten beiden.

Der US-Amerikaner wuchs auf Hawaii auf, schwamm schon als Kind jeden Tag am berühmten Waikiki-Strand. Er entwickelt sich zum herausragenden Nachwuchsschwimmer, der alle Altersklassenrekorde bricht.

Ad

Doch die ersten Olympischen Spiele seiner Karriere endeten in einer Enttäuschung. Mit mehreren Weltrekorden im Gepäck reiste Spitz 1968 nach Mexiko City und peilte sechs Titel an. Heraus sprangen jedoch "nur" zwei Goldmedaillen in den Staffeln, zu wenig für den ehrgeizigen Athleten.

Special Kein Tag wie jeder andere: US-Dreamteam scheitert bei Olympia UPDATE GESTERN UM 20:48 UHR

In München hatte der damals 22-Jährige die Chance auf Wiedergutmachung, und gleich am ersten Finaltag platzt der Knoten. Spitz gewann Gold in Weltrekordzeit über 200 Meter Schmetterling und nur wenig später auch mit der 4x100-Meter Freistilstaffel.

Im Verlauf der Spiele sicherte er sich noch die Siege über 100 Meter Schmetterling, 100 und 200 Meter Freistil und mit den beiden weiteren Staffeln. Sein Rekord sollte erst von Michael Phelps gebrochen werden, der in Peking 2008 acht Goldmedaillen gewann.

Mark Spitz Fotocredit: Eurosport

Special Kein Tag wie jeder andere: Olympia auf deutschem Boden UPDATE 25/08/2022 UM 21:44 UHR