Es war eine kleine Heldengeschichte. Im Jahr 1991 gelang es dem Franzosen Gérard d’Aboville als erstem Menschen, alleine über den Pazifik zu rudern. Am 10. Juli startete er im japanischen Choshi. Am 21. November erreichte d‘Aboville die US-amerikanische Westküste.

Sein extra für die Überquerung angefertigtes 26 Fuß langes Boot "Sector" ähnelte einem Segelboot, nur eben ohne Segel. Wie d’Aboville nach seiner Ankunft berichtete, überschlug sich die "Sector" mehrfach, und er war teilweise nachts in seiner Kajüte eingeschlossen. "Wenn ich gewusst hätte, was passiert, hätte ich es niemals versucht", sagte er.

Laut eigenen Angaben ruderte der damals 45-Jährige am Tag etwa zehn bis zwölf Stunden bei durchschnittlich rund 7000 Schlägen.

Im Anschluss an die Pazifiküberquerung veröffentliche er das Buch "Allein – Im Ruderboot über den Pazifik", in dem er seine Erlebnisse auf See schilderte.

Gérard d’Aboville 1991 Fotocredit: Getty Images

