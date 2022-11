Die Fotografen und weitere Medienvertreter stürmen den Platz, auf den Schultern von Fans und seiner Mitspieler wird Pelé über den Platz getragen. Das Spiel am 19. November 1969 konnte erst nach einer längeren Unterbrechung fortgesetzt werden. Mit 29 Jahren hatte "O Rei" Pelé, König Pelé, die 1000-Treffer-Barriere geknackt.

Dass der Strafstoß umstritten war, verschwieg Pelé zuletzt in einem Interview nicht: Mit dem heutigen Video Assistant Referee (VAR) wäre der Strafstoß wohl nicht gegeben worden, flachste der dreimalige Weltmeister und Jahrhundertspieler des Weltverbandes FIFA.

65.157 Karten waren für Rios Fußball-Tempel verkauft worden, der schon längst nicht mehr 200.000 Zuschauer wie noch bei der Heim-WM 1950 fasste. Allerdings sollen trotzdem 80.000 Fans in der Arena gewesen sein. Santos gewann am Ende 2:1 - dank Pele und seinem Elfmetertreffer per Flachschuss in die untere rechte Ecke.

"Ich brauche keine Party, um das zu feiern", sagte Pelé nach dem Treffer, der in die Fußball-Annalen einging: "Für mich ist es viel wichtiger, armen Kindern und Bedürftigen zu helfen. Ich denke vor allem an die Art von Weihnachten, die diese Menschen verbringen werden."

Am Ende seiner Laufbahn standen für Pelé 1363 Spiele und 1281 Tore zu Buche. Davon soll der Ausnahmespieler 767 in 831 offiziellen Spielen erzielt haben.

Pelé nach seinem 1000. Tor im Maracana 1969 Fotocredit: Getty Images

