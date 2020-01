Top-Tennis, Kino-Klassiker und Wiege des Basketballs: US-Staaten und ihre Sportarten

Basketball in Massachusetts

Fakt ist: Massachusetts ist die Heimat des Basketballs. Es war im Dezember 1891, als der Sportlehrer James Naismith Körbe in seinem Springfield-Gymnasium aufhängte, um seine Schüler während der langen Winter aktiv zu halten. Dies war die Geburtsstunde des Basketballs, rund 128 Jahre später eine der beliebtesten Sportarten der Welt.

Massachusetts hat den Sport erfunden und spielt weiterhin eine Schlüsselrolle für seinen Wachstum. Die Basketball Hall of Fame lockt Besucher nach Springfield, während viele auch in den Bundesstaat reisen, um einen Blick auf die Boston Celtics zu werfen - eines der acht Gründungsteams der NBA.

Mit 17 NBA-Meisterschaften sind die Celtics die erfolgreichste Basketballmannschaft in den USA - ein stolzer Rekord für einen Staat, der nicht nur sportbegeistert ist, sondern auch daran gewöhnt ist, zu gewinnen. Dies zeigt sich jenseits der Celtics: Die Boston Red Sox gewannen neun Baseball-Titel der Word Series, die Boston Bruins sechs Stanley Cups im Eishockey und die New England Patriots sechs Super Bowls im American Football.

Ein Besuch in Massachusetts ist eine sportliche Pilgerreise, um das Beste zu sehen, was die USA zu bieten haben.

Klettern in Wyoming

Was bekommen Sie, wenn Sie der flächenmäßig zehntgrößte Bundesstaat, aber der kleinste in der Bevölkerung sind? Viel Raum für Abenteuer-Aktivitäten.

Wyoming ist ein großer Spielplatz für Kletterer. Mit den im ganzen Bundesstaat verstreuten Gebirgszügen gibt es nicht wenige Gipfel, die erklommen werden müssen - und natürlich mehrere Wege, auf denen die Nervenkitzel suchenden Gäste sie erreichen können.

Das Internationale Kletterfestival findet jeden Juli in Wyoming statt. Lander Area veranstaltet das Event, das das Klettern in der globalen Gemeinschaft feiert. Kletterer können sich auch in die Spalten von Ten Sleep - einem Kalksteinparadies für Sportkletterer - oder in die Risse des Devil’s Tower begeben, einer atemberaubenden Kuppe aus Magma-Gestein mit einer Höhe von 867 Fuß bis zum Gipfel.

Als ob das nicht genug wäre, gibt es auch die alpinen Berge des Grand Teton National Park. Sie könnten leicht glauben, in der Schweiz oder in Neuseeland zu sein, während Sie in Wirklichkeit in der wunderschönen Bergkette im Nordosten von Wyoming hängen und umherklettern.

Baseball in Iowa

"Wenn Sie es bauen, wird er kommen." So lauten die Worte aus dem Filmklassiker "Field of Dreams" von 1989, in dem ein Bauer aus Iowa von einer Stimme aufgefordert wird, einen Baseball-Diamond auf seinem Land zu bauen. Anschließend erscheinen die Geister verstorbener Baseball-Legenden auf seinem Feld, um den Sport zu spielen.

Der legendäre Sportfilm wurde für drei Oscars nominiert, darunter "Bester Film". Seitdem bringt er die Fans dazu, den Standort in Dyersville/Iowa zu besuchen - eine Autostunde nordöstlich von Cedar Rapids.

Der Einfluss von "Field of Dreams" auf Baseball und die amerikanische Kultur ist so groß, dass die Major League Baseball bekanntgab, dass die New York Yankees und Chicago White Sox im August 2020 auf dem Gelände von Dyersville spielen werden.

"'Field of Dreams' ist eine ikonische Baseball-Geschichte, die auf einer tiefen Liebe zum Spiel beruht, die über die unmöglichsten Umstände hinausgeht", sagte Jerry Reinsdorf, Vorsitzender der White Sox. "Die Filmemacher erzählen eine wunderschöne Geschichte, die bis heute andauert. Es ist eine unglaubliche Ehre für das White Sox-Franchise, die Heimmannschaft gegen die Yankees in einem besonderen Umfeld zu sein, das wie der Film die Fantasie aller anregt."

"Es scheint sehr passend, dass die MLB 30 Jahre nach dem Debüt des Films ein Spielfeld auf einem Maisfeld in Iowa errichten wird, auf dem wir ein Match spielen werden, damit Baseballfans ihre eigenen Erinnerungen kreieren können, die jahrzehntelang geschätzt werden."

Surfen in Kalifornien

Wenn Sie fast 900 Meilen Küste haben, die sich entlang des Pazifischen Ozeans erstrecken, ist es nur logisch, sie auch zu nutzen. Kalifornier machen genau das, surfen ihre Probleme weg und reiten auf den Wellen, bis die Sonne über dem Meer untergeht.

Für viele ist Surfen eine Lebenseinstellung, ein Zeitvertreib als perfekte Flucht aus den geschäftigen Städten Los Angeles, San Diego oder San Francisco. Wie Sie sich vorstellen können, bedeuten 900 Meilen Küste eine Menge heißer Surfspots.

Der Windansea Beach in La Jolla bietet ganzjähriges Surfen mit Wellen von bis zu 10 Fuß, während der Huntington Beach Pier das Markenzeichen Surf City USA trägt - ein praktischer Spitzname für einen Ort, der Surfer auf der ganzen Welt herausfordert.

Tennis in Ohio

Ohio ist ein Hotspot für Tennis und das schon seit 120 Jahren. Jedes Jahr kommen tausende Fans, um beim Cincinnati Masters dabei zu sein. Es ist das älteste Tennisturnier, das noch in seinem ursprünglichen Austragungsort veranstaltet wird. Aufgrund seiner Bedeutung reisen die besten Spieler der Welt Jahr für Jahr in die Stadt.

Das Hartplatz-Event ist eines von neun Masters 1000-Turnieren auf der ATP-Tour der Männer, während es eines von fünf Premier 5-Events auf der WTA-Tour der Frauen ist - beides nur eine Stufe hinter den Grand Slams.

Das Turnier hat dazu beigetragen, dass der Tennissport in ganz Ohio floriert. Der olympische Hallentennisclub in Columbus ist Austragungsort von Turnieren für alle Altersgruppen.

