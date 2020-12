Argentinien ist das zweitgrößte Land des südamerikanischen Kontinents und erstreckt sich über eine Fläche von 2.766.900 km².

Es bietet eine breite Palette von Klimazonen und abwechslungsreiche Landschaften quer durch die Provinzen.

Diese Besonderheiten haben dazu beigetragen, dass die Heimat von Guillermo Vilas, Lionel Messi, Maradona, Juan Manuel Fangio und De Vicenzo zu einem der wichtigsten touristischen Ziele der Welt geworden ist, an dem mehrere der bekanntesten Sportveranstaltungen der Welt sowohl für Profis als auch für Amateure stattfinden.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren!

Motorrad: Der Große Preis von Argentinien in der MotoGP (Termas de Río Hondo)

Die MotoGP in Argentinien Fotocredit: Getty Images

Der Moto GP Grand Prix gehört zur Motorrad-WM und ist ein hoch angesehenes Event in Argentinien. Er findet seit 2014 auf der Rennstrecke Termas de Rio Hondo in der gleichnamigen Stadt statt. Aufgrund der Beschränkungen durch die Covid-19-Pandemie wurde die diesjährige Ausgabe verschoben und wird 2021 stattfinden.

Die Stadt ist jedoch auch für ihre Touristenattraktionen bekannt: Sie befindet sich an einer Mineralquelle, um die herum ein Resort gebaut wurde, das zum wichtigsten Zentrum des Wellness-Tourismus in Lateinamerika wurde. Damit hat Termas de Rio Hondo einen Ruf als Kurstadt aber auch als Veranstaltungsort für dieses großartige Sportereignis erlangt.

Golf: Die lateinamerikanische PGA-Tour, ausgetragen in fünf argentinischen Städten

Auch die Golf-Fans kommen in Argentinien nicht zu kurz Fotocredit: Getty Images

Neben dem Motorrad-GP veranstaltet Termas de Rio Hondo ein weiteres großes Event: Einen der Wettbewerbe der lateinamerikanischen PGA-Tour, einer renommierten professionellen Golftour, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Argentinien hat einige der besten Golfplätze und daher wurden die folgenden Golfplätze für die diesjährige Ausgabe ausgewählt: Cañuelas Golf Club am Stadtrand von Buenos Aires; Córdoba Golf Club in der Villa Allende (mit der 89. Ausgabe der Open in der vierten Saison der PGA); die Chapelco Golf Neuquen Argentina Classic 2020 PGA Tour Latinoamérica in Termas de Rio Hondo (in Termas de Rio Hondo) und die Argentine Open. Die letzten beiden Wettbewerbe wurden verschoben und finden 2021 statt.

Auch hier sind Tourismus und Sport perfekt miteinander verbunden. Alle ausgewählten Veranstaltungsorte bieten malerische Routen und eine erstaunliche Kulinarik, wie die beliebten Fleischbällchen aus Córdoba, den Chivito Neuquino (in Neuquén) oder die köstlichen Empanadas Criollas aus Buenos Aires.

Angelsport: Das Beste in Patagonien

Angelsport ist in den legendären Weiten Patagoniens äußerst beliebt, und die Eröffnung der Saison wird jedes Jahr mit Spannung erwartet. Die neue Angelsaison begann am 1. November und dauert bis zum folgenden April. Die Provinzen Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz und Feuerland sowie die Nationalparkverwaltung begrüßen Tausende von Fischereifachleuten in einer einzigartigen Umgebung. Der Sport wird perfekt mit den besten patagonischen Speisen und den besten Weinen kombiniert.

Die Region zieht dank ihrer über siebzehn Weingüter, große Weintourismuskreise an, während eine der traditionellsten Sportarten der Umgebung ausgeführt wird.

Motocross: MXGP in Villa la Angostura (Patagonien)

Villa la Angostura (in der Provinz Neuquén) gilt in Argentinien als touristisches Juwel und wird aufgrund der großartigen Vegetation sowie ihrer Seen und Berge auch als "Garten Patagoniens" bezeichnet. Jedes Jahr findet in dieser charmanten Stadt die Motocross-Weltmeisterschaft statt. Die Region bietet zudem großartige Möglichkeiten zum Sportfischen und ausgezeichnete Weine aus Neuquén, von denen viele internationale Auszeichnungen erhalten haben.

Tatsächlich ist Neuquén Teil der berühmten "Patagonischen Weinstraße" mit zahlreichen Weingütern, in denen Touristen aus dem ganzen Land alles über den Ausarbeitungsprozess von Weinsorten wie Chardonnay, Cabernet Sauvignon oder Pinot Noir erfahren können.

Radsport: Die Tour der Provinz San Juan

Remco Evenepoel jubelt über seinen Sieg in Argentinien Fotocredit: Getty Images

Die Provinz San Juan mit ihrer einzigartigen und beeindruckenden Landschaft wurde als perfekter Ort für ein so wichtiges Ereignis wie die Vuelta Ciclista, auch als "San Juan Tour" bekannt, ausgewählt. Die diesjährige Tour, deren Gewinner der belgische Radfahrer Remco Evenepoel war, fand zwischen dem 26. Januar und dem 2. Februar statt und führte über eine Distanz von 1.005 Kilometern.

Neben diesem Radsportwettbewerb ist San Juan auch für seine fruchtbaren Weinberge bekannt, die es der Region ermöglicht haben, ein wichtiges Zentrum für den önologischen Tourismus zu werden: Mehr als zwanzig Weingüter in den fünf Tälern ziehen Weinliebhaber Jahr für Jahr an.

Motorrad: Die Superbike-WM in Villicum (San Juan)

Neben dem Radfahren bietet die Provinz San Juan ein weiteres großes Sportereignis, das große Motorradrennen der Superbike-WM, das auf dem El Villicum Circuit stattfindet und eine Rundenlänge von 4.263 Metern hat.

Diese Rennstrecke befindet sich in der Hauptstadt der Provinz, ebenfalls El Villicum genannt, und zieht jedes Jahr Tausende von Fans an, die das Rennwochenende verfolgen möchten, während sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt genießen, wie den Geburtsort des Schriftstellers und Präsidenten Domingo Faustino oder den Parque de Mayo in San Juan.

Fußball: Die Copa América, das ultimative Sport-Event

Lionel Messi jubelt für die argentinische Nationalmannschaft Fotocredit: Getty Images

Wenn es in Argentinien eine Sportart gibt, die wirklich Emotionen hervorruft, dann ist es zweifellos der Fußball. Argentinien hat international bekannte Spieler wie Diego Maradona und Leo Messi hervorgebracht, denen die Fans in den riesigen Stadien im ganzen Land seit jeher zujubeln. Fünf argentinische Städte wurden gewählt, um die Copa América auszurichten, das aufgrund der Pandemie im Jahr 2021 stattfinden wird: Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Santiago del Estero und Córdoba.

Ein Sportereignis, das auch vielen seiner Fans die Möglichkeit bietet, die authentischsten Regionen dieses Landes zu bereisen und nicht nur die Spiele, sondern auch die Kultur und die Kulinarik zu genießen. Die Fußballtour umfasst die symbolhafte Stadt Buenos Aires sowie die endlosen Ebenen von La Pampa mit beeindruckenden Naturschutzgebieten wie dem Nationalpark Lihué Calel. Sie bietet auch die Möglichkeit, den Weintourismus in Orten wie Mendoza, dem Herzen der argentinischen Weinregion, zu genießen. In großen Weingütern werden Verkostungen mit lokalen Gerichten wie Tomaticán oder Carne a la olla angeboten.

Tennis: Die Buenos Aires Open und Córdoba Open

In diesen beiden Städten finden jedes Jahr zwei der wichtigsten internationalen Tennisturniere statt.

Eines davon sind die Buenos Aires Open, die jedes Jahr im Februar im Buenos Aires Lawn Tennis Club stattfinden, der als "Kathedrale" des argentinischen Tennis gilt. Die argentinische Hauptstadt bietet auch eine Reihe von interessanten Straßen und Gebäuden mit berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Pasaje Caminito, der Casa Rosada oder dem Flohmarkt im Stadtteil San Telmo. Buenos Aires bietet auch eine ausgezeichnete Gastronomie, in der der Gast König ist. Die Buenos Aires Open sind daher immer ein guter Grund, um diese symbolträchtige Stadt zu besuchen. Die nächste Ausgabe der Open ist für Februar 2021 geplant, obwohl die Austragung davon abhängen wird, wie sich die Covid-19-Pandemie im Land entwickelt.

Ein weiteres großes Tennisturnier, das kürzlich ins Leben gerufen wurde, findet in Córdoba statt, einer der Städte Argentiniens mit einer großen sportlichen Tradition. Im Februar 2021 findet auf den Plätzen des Mario Alberto Kempes-Stadions die zweite Ausgabe des Turniers statt, an dem Stars aus der Tenniswelt teilnehmen werden. Die Stadt bietet auch interessante Touristenattraktionen wie den Parque Sarmiento, die Plaza de San Martín oder die Kathedrale sowie fantastisches Essen wie die Empanadas de Carne, Alfajores Cordobeses (ein Dessert aus Dulce de Leche) oder die beliebten Fleischbällchen in Brühe.

Polo: Die Open von Palermo

Polo in Argentinien Fotocredit: Getty Images

Argentinien spielt eine wichtige Rolle in dieser Sportart. Das trendige Viertel Palermo in Buenos Aires ist Austragungsort der jährlichen Argentine Open Polo Championship, die im Volksmund als "Open von Palermo" bekannt sind.

Diese Veranstaltung wird von allen Polofans mit großem Interesse verfolgt, da sie nach den Hurlingham Club Open und den Tortugas Country Club Open die letzte der drei ist, die die "Dreifachkrone" des argentinischen Polos bilden. In diesem Jahr finden die Open im Dezember statt, wobei alle geltenden Protokolle und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Die Open werden im Campo Argentino de Polo in Palermo ausgetragen. Dieses Viertel ist das größte in der Stadt Buenos Aires und ist voller Parks (insbesondere des Botanischen Gartens) und Museen wie dem Evita Museum oder dem Buenos Aires Museum für lateinamerikanische Kunst, die einen Besuch wert sind.

Marathon: Der Buenos Aires Marathon

Und zu guter Letzt möchten wir ein Event hervorheben, an dem sowohl Profis als auch Amateure teilnehmen: den Buenos Aires Marathon mit einer 21 km langen Strecke (Halbmarathon) und einer 42 km langen Strecke. Die argentinische Hauptstadt feiert jedes Jahr einen der meistgesehenen und kommentierten Marathons der Welt.

Die Veranstaltung wurde in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt, es wird jedoch erwogen, sie mit allen Sicherheitsmaßnahmen im Jahr 2021 abzuhalten.

