Von 2006 bis 2012 ging Chusovitina, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, für den Deutschen Turner-Bund an die Geräte und gewann 2008 in Peking Olympia-Silber am Sprung.

Die sportliche Qualifikation für Tokio 2020 war der ehemaligen Weltmeisterin bei der letztjährigen WM in Stuttgart gelungen.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia 2020 in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights