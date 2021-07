Allgemeines Turnen

Olympia 2021: Fabian Hambüchen analysiert seine Reck-Goldübung aus Rio 2016

Fabian Hambüchen analysiert am Tochscreen seinen größten Moment als Sportler: Die Goldübung bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Dass es am Ende zum Olympiasieg reichte, damit hatte Deutschlands erfolgreichster Turner nicht gerechnet. Denn ausgerechnet die Landung missglückte vermeintlich.

00:02:07, vor einer Stunde