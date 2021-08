Allgemeines Turnen

Olympia 2021: Jade Carey beerbt US-Superstar Simone Biles und holt Gold am Boden

Jade Carey (USA) hat in Abwesenheit von Olympiasiegerin Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold bei der Turn-Entscheidung am Boden gewonnen. Die 21-Jährige setzte sich mit 14,366 Punkten vor der Italienerin Vanessa Ferrari (14,200 Zähler) durch.

00:04:38, vor einer Stunde