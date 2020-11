Sarah Fuller lachte, als sie nach ihrem historischen Auftritt gefragt wurde. Eigentlich, so erklärte sie, sei sie in der vergangenen Woche viel nervöser gewesen. Da hatte sie als Torhüterin mit dem Fußballteam der Vanderbilt University den Meistertitel der Southwest Conference gewonnen.

Doch nur eine Woche später schrieb sie in der vielleicht ureigensten US-Sportart Geschichte: Als erste Frau spielte sie in einer der Top-5-Ligen (Power Five) College-Football. Als Kickerin.