Nur noch das jeweils topgesetzte Team aus AFC und NFC soll dann für die erste Runde ein Freilos erhalten, bisher galt das für die jeweils zwei besten Mannschaften. Für die Änderungen war bei der Abstimmung unter 32 Teambesitzern eine Dreiviertelmehrheit notwendig.

1990 waren die Play-offs zuletzt von 10 auf 12 Teilnehmer aufgestockt worden. Wie die NFL nun mitteilte, hatte seither die deutliche Mehrheit der Teams, die auf den siebten Plätzen abschlossen, eine positive Bilanz mit Blick auf Siege und Niederlagen.

Die neue Saison soll nach aktuellem Stand am 10. September beginnen, der Start der Play-offs ist mit jeweils drei Erstrundenspielen am 9. und 10. Januar 2021 angesetzt. Um den Super Bowl geht es am 7. Februar in Tampa/Florida.

Das könnte Dich auch interessieren: Wechsel perfekt: Brady unterschreibt bei den Buccaneers

(SID)