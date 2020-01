Die Titans schalteten am Samstag die Baltimore Ravens, das beste Team der regulären Spielzeit, aus. In der ersten Play-off-Runde hatte Tennessee die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady bezwungen.

Als letztes Team qualifzierten sich in der Nacht zu Montag die Green Bay Packers für das Halbfinale. Das Team um Star-Quarterback Aaron Rodgers rettete beim 28:23 gegen die Seattle Seahawks und Spielmacher Russell Wilson seinen Vorsprung ins Ziel. Neben dem stark aufspielenden Rodgers überzeugte bei Green Bay Wide Receiver Davante Adams, der acht Bälle für 160 Yards und zwei Touchdowns fing.

Green Bay trifft auf die 49ers

Im NFC Championship Game ist Green Bay in der Nacht vom kommenden Sonntag auf bei den San Francisco 49ers zu Gast, die am Samstag die Minnesota Vikings mit 27:10 geschlagen hatten. Das große Ziel der vier Halbfinalisten ist der 54. Super Bowl am 2. Februar im Hard Rock Stadium in Miami.

Im Arrowhead-Stadion in Kansas City waren zunächst die Texans klar auf Siegkurs. Begünstigt durch teils haarsträubende Fehler Houstons erzielten die Chiefs jedoch im zweiten Viertel binnen 3:24 Minuten drei Touchdowns und gingen noch vor der Halbzeit mit einem weiteren Touchdown erstmals in Führung. Chiefs-Cheftrainer Andy Reid nannte das Duell in der Pause ein "wildes Spiel".

Insgesamt gelangen den Gastgebern sechs Touchdowns in Serie, drei durch Damien Williams und drei durch Travis Kelce.

