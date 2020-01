Die Saison in der NFL geht in die heiße Phase. Mit dem Beginn des Jahres 2020 starten auch die Playoffs für den Super Bowl. Los geht es mit den Wildcard Matches ab dem 4. Januar. Der Super Bowl LIV steigt am 2. Februar in Miami.

Jimmy Garoppolo und die San Francisco 49ers haben Heimrecht in den Play-offs der NFCGetty Images

Die NFL-Playoffs live im TV

Alle Wildcard-Spiele sind am 4. und 5. Januar live im TV bei ProSieben oder ProSieben MAXX zu sehen.

Die Sendezeiten (in MEZ):

Wild Card Round

Samstag, 4. Januar, 22:35 Uhr: Houston Texans - Buffalo Bills 22:19 OT

- Buffalo Bills 22:19 OT Sonntag, 5. Januar, 02:15 Uhr: New England Patriots - Tennessee Titans 13:20 | Playoff-Hammer! Superstar Brady scheitert mit Patriots, Zukunft offen

New England Patriots - 13:20 | Playoff-Hammer! Superstar Brady scheitert mit Patriots, Zukunft offen Sonntag, 5. Januar, 19:05 Uhr: New Orleans Saints - Minnesota Vikings 20:26 OT

New Orleans Saints - 20:26 OT Sonntag, 5. Januar, 22:40 Uhr: Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks 9:17

Divisional Round

11. und 12. Januar

AFC

Baltimore Ravens - Tennesse Titans

Kansas City Chiefs - Houston Texans

NFC

San Francisco 49ers - Minnesota Vikings

Green Bay Packers - Seattle Seahawks

Mit der besten Bilanz in der regulären Saison: Lamar Jackson und die Baltimore RavensGetty Images

Die NFL-Playoffs im Livestream

Alle Wildcard-Spiele werden in Deutschland auch im Livestream bei ran.de und auf DAZN übertragen.

Die NFL bei Eurosport.de

Zudem erfahrt Ihr bei Eurosport.de alle News zu den Playoffs der NFL bis hin zum Super Bowl am 2. Februar in Miami Gardens.