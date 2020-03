"Für immer ein Patriot", schrieb Brady.

Wie es weitergeht, ist noch unklar. Die Tampa Bay Buccaneers gelten als mögliches Ziel, auch die Los Angeles Chargers sollen Interesse am "Goat" (Greatest Of All Time) haben.

In der vergangenen Saison scheiterten die Patriots bereits im Wildcard-Spiel an den Tennessee Titans und verloren erstmals seit 2012 ein Play-off-Heimspiel.

(SID)