Bei einer heftigen Kollision mit Seattles Jadeveon Clowney zog er sich eine Kopfverletzung zu. Der 40 Jahre alte Josh McCown wurde daraufhin zum ältesten Quarterback, der sein Playoff-Debüt gab, er konnte seine Mannschaft aber zu keinem Touchdown führen.

Bei den Seahawks lief der reaktivierte Running Back Marshawn Lynch einen Touchdown zum zwischenzeitlichen 10:3. Quarterback Russell Wilson warf für 325 Yards und einen Touchdown und erlief selbst weitere 45 Yards. Wide Receiver DK Metcalf fing sieben Pässe für 160 Yards und stellte damit einen Playoff-Rekord für Seattle auf.

Ravens empfangen Titans

Das zweite Duell in der NFC bestreiten die Minnesota Vikings bei den San Francisco 49ers mit dem deutschen Linebacker Mark Nzeocha. Die Vikings hatten ihr Wild-Card-Game bei den New Orleans Saints mit 26:20 nach Verlängerung gewonnen. Die Vikings hatten ebenfalls ein Freilos in der ersten Runde.

In der AFC reisen die Tennessee Titans nach ihrem Überraschungserfolg über die New England Patriots zu den Baltimore Ravens, die Kansas City Chiefs empfangen die Houston Texans. Der Super Bowl findet am 2. Februar in Miami statt.

