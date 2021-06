Publiziert 01/06/2021 Am 10:20 GMT

Laut King sei Deutschland großer Favorit auf ein Spiel, dies könnte sogar schon 2022 oder 2023 passieren. Demnach sei die aussichtsreichste Spielstätte die Allianz Arena in München.

Allerdings haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern oder der Stadt München noch nicht zu den Plänen geäußert. Unklar bleibt ebenfalls, inwieweit die Allianz Arena für NFL-Spiele noch angepasst werden müsste. Laut King sei die Arena jedoch bereits "nahezu bereit".

Als Alternativen wurden die Commerzbank Arena in Frankfurt, das Olympiastadion in Berlin sowie die Stadien in Köln oder Düsseldorf genannt.

NFL Medien: Aaron Rodgers will die Packers noch in 2021 verlassen 29/04/2021 AM 21:57

Im April berichtete "ran" bereits, dass die NFL mit einem internationalen Spiel in Deutschland plane. Wann die Pläne konkreter oder verkündet werden, ist jedoch nicht bekannt.

Das könnte Dich auch interessieren: NFL-Draft: Jacksonville schnappt sich Quarterback Lawrence

NFL NFL ändert erstmals ihr Format - Pläne für Spiel in Deutschland 30/03/2021 AM 21:07