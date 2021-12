Der 38-Jährige befindet sich in bestechender Form: Rodgers hat in den vergangenen fünf Spielen 16 Touchdowns ohne Interception geworfen.

Gleich mit seinem ersten Touchdown-Pass auf Allen Lazard übertrumpfte er am Samstag Favres Bestmarke.

Dieser gratulierte via Videobotschaft: "Ich habe eine Bitte. Hole uns einen weiteren Super Bowl. Glückwunsch."

Die Packers, für die auch der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown aufläuft, haben den Sieg in ihrer Division und damit den Einzug in die Endrunde bereits perfekt gemacht. Den bislang letzten Super Bowl gewann die Franchise 2010. Die Play-offs starten am 15. Januar.

