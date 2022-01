Zu Beginn der Woche hatte Brady in seinem Podcast "Let's Go" einen Rücktritt bereits angedeutet: "Wir hatten jetzt sechs Monate in Folge Football, jeder Tag wurde mit Football verbracht. Und ich denke, jetzt ist erst einmal die Zeit für meine Familie und für meine Kinder gekommen."

Seiner Ehefrau Gisele Bündchen bezeichnete Brady als "meine größte Unterstützerin. Es tut ihr weh zu sehen, wenn ich einen Hit kassiere."

Brady spielte 22 Saisons in der NFL, wurde 15 Mal in den Pro Bowl gewählt und gewann sieben Super Bowls. Sechs mit dem New England Patriots und einen mit den Tampa Bay Buccaneers.

Beim NFL-Draft 2000 war er an 199. Stelle von den New England Patriots ausgewählt worden.

