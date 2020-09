"Herr Montana und seine Frau Jennifer stellten sich der Frau in den Weg und versuchten die Situation zu beruhigen. Sie baten die Frau, ihr Enkelkind zurückzugeben", hieß es in dem Bericht des Sheriffs: "Es kam zu einem Gerangel, in dem Frau Montana die Gelegenheit hatte, das Baby sicher aus den Armen der Verdächtigen zu befreien." Die Frau floh aus dem Haus, wurde aber wenig später festgenommen.