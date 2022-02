American Football

Super Bowl: Bayern-Coach Julian Nagelsmann will "ein bisschen vorschlafen"

Am Wochenende treffen im Super Bowl der NFL die LA Rams auf die Cincinnati Bengals. Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann will sich das Event ansehen und versucht, schon einmal "vorzuschlafen". Nagelsmann halte es mit keinem der beiden Teams, da seine favorisierten Mannschaften bereits ausgeschieden sind. Dieses Mal wolle er nicht in der Halbzeit einschlafen.

