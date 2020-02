Super Bowl 2020 | Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers live im TV und Livestream

Es ist eines der größten Sportereignisse des Jahres in den USA. Am Sonntag, 2. Februar, steigt der Super Bowl LIV, der 54. Super Bowl. Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Es stehen sich die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers gegenüber. Der Sieger darf sich NFL-Champion 2020 nennen. Los geht es in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:30 Uhr MEZ.

Der Super Bowl 2020 live im TV

Pro 7 zeigt den Super Bowl LIV live im TV. Die Übertragung startet am Sonntag, den 2. Februar 2020, um 22:45 Uhr.

Der Super Bowl 2020 im Livestream

Zusätzlich gibt es bei ran.de einen Livestream zum Match zwischen den Chiefs und den 49ers. Auch bei DAZN wird ein Livestream zum 54. Super Bowl angeboten.

Der Super Bowl 2020 bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de gibt es alle News und Informationen zum Spektakel aus Atlanta. Hier erfahrt ihr, wer sich zum Titelträger krönen kann.