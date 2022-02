American Football

NFL: Washington Commanders starten neues Kapitel mit neuem Namen - Head Coach optimistisch

Das Washington Football Team hat sich nun offiziell in Washington Commanders umbenannt. Ab der Saison 2022 wird das Hauptstadt-Team unter dem neuen Namen auflaufen. Head Coach Ron Rivera will damit ein schwieriges Kapitel in der Franchise-Geschichte hinter sich lassen und zeigt sich glücklich. In der NFL-Saison 2021 hatte Washington die Playoffs mit einer Bilanz von 7-10 verpasst.

00:01:22, vor einer Stunde