Das Herbstwetter in Nordfrankreich muss Lisa Brennauer dieses Mal nicht fürchten. Sie wird keinen Dreck im Gesicht haben, nicht frieren und muss keine permanenten Erschütterungen auf holprigem Kopfsteinpflaster ertragen. Im modernen Velodrom von Roubaix verliert die "Hölle des Nordens" ihren Schrecken.

Keine drei Wochen nach ihrem vierten Platz bei der fulminanten Frauen-Premiere des Klassikers Paris-Roubaix ist Brennauer zurück in der französischen Radsport-Hochburg - und verfolgt auf der Bahn dasselbe Ziel wie zuletzt auf der Straße. Bei den am Mittwoch beginnenden Weltmeisterschaften peilt die Olympiasiegerin auf dem Holzoval einmal mehr Top-Ergebnisse an.

"Ich denke schon, dass wir auch bei der WM weit vorne landen können", sagte Brennauer dem "SID" mit Blick auf die Mannschaftsverfolgung, "wir haben nicht den Druck es zu müssen, und das ist gut so."

Der Vierer wird wegen der Schulterverletzung von Lisa Klein zwar nicht in der Gold-Besetzung von Tokio am Start stehen. Allerdings zählt das deutsche Quartett auch mit Nachwuchsfahrerin Laura Süßemilch zu den Sieganwärtern - das bewies es zuletzt bei der Fahrt zu EM-Gold in Grenchen/Schweiz. Die Form stimmt auch knapp drei Monate nach dem Triumph von Tokio.

Olympia als "absolutes Highlight"

So bedeutend wie der Erfolg von Tokio war der EM-Triumph dabei nicht. Auch der Gewinn des Regenbogentrikots würde das Erlebnis aus Japan kaum überbieten: 4:04,249 Minuten. Der damals aufgestellte Weltrekord war für Brennauer "das absolute Highlight einer langen Saison."

Fallen dürfte die Bestmarke in Roubaix nicht. Die Erinnerungen werden dafür wie zuletzt bei der EM wieder aufleben. "Für mich war es ein toller Moment, auf der Tafel den Weltrekord mit unseren Namen darunter zu lesen", sagte Brennauer.

Viel hat sich für die 33-Jährige im Alltag seit der magischen Nacht von Tokio nicht geändert. Es sind die Details, die den Unterschied machen. "Wenn ein Brief ins Haus kommt, und da steht über deinem Namen 'Olympiasiegerin Lisa Brennauer', dann realisiert man erst Stück für Stück, was man da erreicht hat", sagte sie. Das Verstehen und Realisieren des Erreichten sei "ein Prozess" gewesen.

Knüpft Brennauer bei der WM an Erfolge an?

Auf dem Rad beflügelte er sie. Brennauer gewann bei der EM neben Mannschaftsgold auch den Titel in der Einerverfolgung, greift dort auch bei der WM nach einer Medaille. Auf der Straße gewann sie EM-Bronze im Zeitfahren, wurde Weltmeisterin mit der Mixed-Staffel und starke Vierte bei der Roubaix-Premiere.

Dank des Olympiasiegs habe sie folgenden Rennen mit einer "totalen Leichtigkeit" in Angriff genommen, so Brennauer, "auch deshalb lief die Saison nach Olympia noch so gut." Die Leichtigkeit soll Lisa Brennauer in Roubaix noch einmal zum Erfolg tragen.

