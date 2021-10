Bahnradsport

Bahnrad-EM: Katie Archibald gewinnt das Omnium der Frauen - Sieg in allen vier Kategorien

Die Britin Katie Archibald holt bei den Bahnrad-Europameisterschaften in der Schweiz Gold im Omnium der Frauen und gewinnt auch das abschließende Punktrennen. Damit gewinnt sie nach dem Scratch-Rennen, dem Temporennen und dem Eliminierungsrennen alle vier Kategorien. Silber holt am Ende die Französin Victoire Berteau, Bronze geht an die Italienerin Rachele Barbieri.

00:02:46, vor 32 Minuten