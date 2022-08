Bahnradsport

European Championships München: Emma Hinze nicht zu schlagen - das EM-Finale im 500-m-Zeitfahren

Zweiter Start, zweites Gold: Sprinterin Emma Hinze hat bei den Europameisterschaften in München den nächsten Titel gewonnen. Die 24-Jährige aus Cottbus siegte am Samstag im nicht-olympischen 500-m-Zeitfahren und dominierte dabei die Konkurrenz in 32,668 Sekunden.

00:03:50, vor 36 Minuten